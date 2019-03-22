القاهرة : الجمعة 22 مارس 2019
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رياضة
الجمعة 22/مارس/2019 - 03:01 ص

ريال مدريد يضع 3 شروط للتعاقد مع صلاح

ريال مدريد يضع 3
وكالات
dostor.org/2561466

كشفت شبكة "دونبالون" الإسبانية الشهيرة، أن النجم المصري الدولي محمد صلاح يدخل قائمة خيارات رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نزولا عند رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأكد بيريز وفقا للمصدر لزيدان أنه سيتحرك من أجل ضم نجم الريدز الفرعون صلاح، في حال توفر ثلاثة شروط.

الأول في حال أخفق النادي الملكي في ضم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي، الذي يأتي في مقدمة خيارات زيدان.

والثاني يتمثل في ألا تزيد قيمة اللاعب عن 150 مليون يورو.

أما الثالث فهو ارتقاء محمد صلاح، هداف الموسم الماضي للبريميرليج، إلى مستواه ما قبل الإصابة التي تعرض لها إثر التحامه مع قائد ريال مدريد بالذات سيرخيو راموس في نهائي دوري الأبطال.

يذكر أن صلاح لم يسجل أي هدف في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات.

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