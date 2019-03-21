ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس سيراليون تطوير التعاون الثنائي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الخميس مع رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما خاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية والاقتصادية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين.

وأعرب ولي عهد أبوظبي - خلال اللقاء وفقا لوكالة أنباء الأمارات - عن تطلع بلاده إلى أن تسهم زيارة رئيس سيراليون في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تواصل نهجها في العمل على دعم الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها وتطوير قطاعاتها الحيوية.

من جانبه، أعرب الرئيس جوليوس مادا بيو عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى بلاده، منوها بمساهمة الدولة الفاعلة ومبادراتها النوعية في مختلف المجالات التنموية، ومثمنا دور الدولة الرائد في ساحات العطاء الإنساني العالمي ومساعيها الخيرة التي تمتد إلى مختلف شعوب العالم خاصة في القارة الأفريقية.

