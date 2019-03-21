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الخميس 21/مارس/2019 - 03:18 م

كورة ستار.. بث مباشر مباراة السعودية ضد الإمارات - يويتوب HD

كورة ستار.. بث مباشر مباراة السعودية ضد الإمارات - يويتوب HD

بث مباشر مباراة السعودية
بث مباشر مباراة السعودية والإمارات
الدستور - مباريات
dostor.org/2560967

بث حي مباراة السعودية والإمارات ويسعى منتخب السعودية لتخطي الجراح وتحقيق الانتصار المعنوي على المنتخب الإماراتي حيث فشل الأخضر السعودي في تحقيق لقب بطولة كأس أمم أسيا 2019 بعدما ودع البطولة من دور الستة عشر ثمن النهائي أمام المنتخب الياباني بعدما تعرض للهزيمة بهدف مقابل لا شئ ويسعى يوسف عنبر مدرب السعودية الجديد لتحقيق استفاقة بعدما تولى تدريب الأخضر خلفا للراحل بيتزي وسيقوم المدير الفني الجديد للأخضر بإشراك عدة نجوم لتجريبها والاستقرار على أفضل تشكيلة مشاهدة مباراة السعودية والامارات بث مباشر اليوم الخميس.

وتنطلق ضربة بداية مباراة الأخضر السعودي مع الإمارات على استاد آل نهيان وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 3:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:45 بتوقيت دولة الإمارات.

لايف live مشاهدة مباراة السعودية والإمارات youtube يلاشوت مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر

وستكون المباراة الودية التي ستجمع منتخبي السعودية والإمارات مذاعة عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.


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