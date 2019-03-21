بداية بث مباشر مباراة السعودية والامارات اليوم كورة جول يلا شوت الجديد يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة الإمارات ضد السعودية

بداية بث مباشر السعودية والامارات اليوم كورة جول، يلا شوت الجديد، يلا شوت حصري، سيكون ابتداء من الساعة 13.45 دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 15.45 بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة 16.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومشاهدة مباراة الامارات والسعودية اليوم بتوقيت أبوظبي، ستنطلق في تمام الساعة 17.45 بتوقيت المحلي.

بث مباشر السعودية والإمارات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والامارات مباشرة اليوم، ستكون هي قناة ksa sports المفتوحة، التي أعلنت أنها ستعرض متابعة ودية السعودية والإمارات اليوم بث مباشر، وسنقدم لكم اسم معلق مباراة اليوم، فورا الإعلان عليه من طرف إدارة القناة فتابعونا.