بث مباشر مباراة (السعودية والإمارات) اليوم كورة ستار

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يستضيف ملعب كرافين كوتاج مباراة السعودية والإمارات اليوم الخميس 21 مارس 2019 فى مباراة ودية فى تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة و 5 بتوقيت السعودية و 6 بتوقيت الإمارات عبر قناة بى ان سبورت 2

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تنطلق مباراة السعودية والإمارات اليوم الخميس 21-3-2019 دون انقطاع فى تمام الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة عبر قناة بى ان سبورت 2 على ملعب كرافين كوتاج

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يلتقي اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في الساعة الرابعة إلا الربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب السعودية بنظيره الإمارات على استاد آل نهيان أبوابه، في مباراة استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تدريبي سعودي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي، فيما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.