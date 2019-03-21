نصر: حريصون على التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة لجذب الاستثمارات لأفريقيا

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتينية "بوينس ايرس"، بحضور السفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين، ورندة حمزة، خبير أول استراتيجى بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



واتفق الجانبان، على دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الأفريقي، فى إطار الشراكة التى تجمع مصر والأمم المتحدة، حيث تطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، نقلة نوعية فى اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة فى مجال التنمية داخل القارة الأفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.



وناقش الجانبان، التعاون فى مجال ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، فى ظل التوجه العالمى حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.



وأكد "شتاينر" حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية فى محيط القارة الأفريقية، خلال رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الأفريقي، فى ظل قيادته للقارة الأفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع عجلة العمل الأفريقي المشترك، فى ضوء ما يتمتع به الرئيس من رؤية تنموية ثاقبة، مشيدا بالإصلاحات التشريعية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذى الأثر الاجتماعي.



وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، وتقديم خدمات أفضل للمواطن الأفريقي، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة فى القارة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال.