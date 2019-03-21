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الصحة
الخميس 21/مارس/2019 - 08:18 ص

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2560334

كشفت دراسة حديثة أجريت فى كلية الطب جامعة "نيويورك"، أن درجة حرارة الشاي الساخن ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء.

وتناولت الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للسرطان، هذه العلاقة بين الشاي الساخن وسرطان المريء من خلال قياس درجة حرارة شرب الشاي بشكل مستقبلي وموضوعي ومتابعة 50.045 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عامًا لمدة متوسطة تبلغ 10 سنوات.

وأثناء المتابعة تم تحديد 317 حالة جديدة من سرطان المريء. مقارنة بشرب أقل من 700 مل من الشاي يوميًا بأقل من 60 درجة مئوية، فإن شرب 700 مل يوميًا أو أكثر في درجة حرارة أعلى (60 درجة مئوية أو أعلى) كان مرتبطًا بنسبة 90٪ من خطر الإصابة بسرطان المريء.

وفقًا لهذه الدراسة، فإن شرب الشاي الساخن جدًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. لذلك، من المستحسن الانتظار حتى يبرد المشروب الساخن قبل شربه.

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دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

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