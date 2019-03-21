الشرطة النيوزيلندية تنتهي من تحديد هويات ضحايا مجزرة المسجدين

أكّدت الشرطة النيوزيلندية الخميس أنه تم تحديد هويات الضحايا الخمسين الذين قُتلوا في الاعتداء على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، وهو ما سيُتيح دفنهم.



وقال مفوض الشرطة مايك بوش "يمكنني أن أعلن أنه خلال الدقائق القليلة الماضية، تم الانتهاء من عملية تحديد هوية الضحايا الخمسين وتم إخطار جميع العائلات" بذلك.



وأضاف "إنها نقطة تحول في هذه العملية".



ووُجّه الاتّهام إلى الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) المؤمن بتفوّق العرق الأبيض بقتل 50 شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجدي "النور" و"لينوود" في كرايست تشيرش في جنوب نيوزيلندا وجرح العشرات في اعتداء بثّه مباشرة على الإنترنت.



وسلّطت استعانة الأسترالي بوسائل التواصل الاجتماعي الضوء على استخدام المتطرّفين لهذه المنصّات، وقد دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الأربعاء إلى تشكيل "جبهة موحّدة" من أجل التصدّي لهذه الظاهرة.

