الشباب والرياضة تطلق برنامج «التنشئة الوطنية في الأقصر وأسوان»

أعلنت إدارة البرلمان بالإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق مهرجان التنشئة الوطنية الثاني بمدينتي الأقصر وأسوان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعنوان (تراثنا تاريخنا - مصر سلام وأمان).



تبدأ الفعاليات خلال الفترة من 22 الي 28 مارس 2019 لأعضاء "برلمان طلائع مصر" من (مراكز الشباب والمدراس والمعاهد الأزهرية) للمرحلة السنية 12 الى 18 سنة.



ويهدف المهرجان؛ لبث روح الولاء والإنتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للإعتزاز والفخر بالهوية المصرية، وإرسال رسالة من طلائع مصر للعالم بأن مصر بلد السلام والأمان باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.



وتشمل فعاليات المهرجان التي تبدأ السبت 23 مارس بمسيرة من طلائع مصر تحمل أعلام مصر في محافظة الأقصر، ورسائل مكتوبة باللغات المختلفة تبدأ من أمام معبد الأقصر حتى ساحة معبد الكرنك ويتم الوقوف بسلاسل بشرية حاملة أعلام مصر والرسائل المكتوبة باللغات المختلفة “العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الألمانية" لدعم السياحة وان مصر بلد السلام والأمان، يليها حضور عرض الصوت والضوء ويتم بث الرسالة صوتيًا مسجلة بصوت الطلائع في نهاية العرض.



وتستمر الفعاليات، من 23 مارس حتى يوم 25 مارس بإعداد معايشة تاريخية للطلائع أثناء الزيارات الرسمية للمناطق التاريخية والأثرية في "البر الشرقي والغربي" عن طريق فريق المدربين؛ لتعزيز قيمة تاريخ وحضارة مصر لدى الطلائع وترسيخ مكانة مصر التاريخية وحضارتها على مر العصور.



كما يتم تقسيم المشاركين الى مجموعتين تقوم الأولى بزيارة مستشفى "شفا الاورمان" وتوزيع الورود والهدايا عليهم ورفع الروح المعنوية لديهم، وفي نفس التوقيت تقوم المجموعة الثانية برسم جدارية تحت عنوان "مصر سلام وآمان" على أسوار مركز شباب بالأقصر.



وفي محافظة أسوان، تبدأ الفعاليات فيها يوم 26 مارس بإقامة حفل فني بمتحف النيل يشارك فيه الطلائع من محافظات مصر كافة؛ للتعبير عن ثقافاتهم وتراثهم المميز بين محافظة وأخرى وإبراز مواهبهم المختلفة، وفي الـ27 يتم عمل برامج ثقافية، فيما تقام مسيرة نيلية بالمراكب في الـ28 عليها أعلام مصر والرسائل المكتوبة أثناء الذهاب الى القرية النوبية.



كذلك سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين تزور المجموعة الأولى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، وفى نفس التوقيت تقوم المجموعة الثانية برسم جدارية مصر سلام وأمان على أسوار مركز شباب أسوان.



كذلك سيتم عمل معايشة لحضارة مصر وتاريخها أثناء زيارة السد العالي ومعبد الفيلة وتسليط الضوء على جمال الطبيعة بمصر أثناء زيارة القرية النوبية وجزيرة النباتات.



كما تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة إذاعية على هامش المهرجان تحت عنوان "مصر سلام وآمان؛ لترسيخ الهوية الوطنية لدى طلائع مصر بالتعاون مع إذاعة البرنامج العام، وبث رسالة يومية إذاعية لكافة فعاليات المهرجان والجهات الشريكة في تنفيذ المهرجان مديريات الشباب والرياضة ووزارة الآثار وإذاعة البرنامج العام ويوجه الطلائع رسالة مصر للعالم تحت عنوان "مصر سلام وأمان".