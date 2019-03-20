Yalla zamalek يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot أونلاين يوتيوب كورة ستار

الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون اليوم في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة أحداث اللقاء عبر قناة on sport hd بتعليق المصري ايمن الكاشف، ويتزامن موعد اللقاء مع سحب قرعة بطولة الكونفيدالية دور الثمانية بعد صعود الفريق الأبيض أثر التعادل مع نصر حسين داي خارج ملعبه.





البث الحى لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب، الذى ستنطلق فى تمام السابعة مساءا، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة الدورى المصرى الممتاز 2018 / 2019.

يستضيف ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، اللقاء الهام الذى يجمع بين فريقى الزمالك ونظيره المقاولون العرب، ويدير اللقاء الحكم الدول ى محمد الحنفى كل من أحمد نوفل وسامى هلهل، وصبرى إبراهيم حكما رابعا، وكل من طارق سامى وسعيد حمزة حكما خامسا.

ويسعى ابناء عماد النحاس فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى، بينما سيقاتل لاعبو الزمالك فى مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الذئاب من أجل الابتعاد بصدارة الدورى عن أقرب منافسيه الأهلى الذى تفصله نقطة واحدة، خاصة مباراة القمة التى ستجمع القطبين يوم 30 من الشهر الجارى.