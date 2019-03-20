Yalla zamalek يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر yalla shoot أونلاين يوتيوب كورة ستار

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أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن تجريع 220 ألف تلميذ من تلاميذ المرحلة الابتدائية، في إطار الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن المرحلة ...
أجرى الدكتور إيهاب عماد حنفي مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان، جولة تفقدية بمدارس أسوان لمتابعة فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين طلاب المدارس الإبتدائية عن طريق عقار المبندازول. ...
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وذلك على هامش استضافة الجامعة ...