في عيد ميلاده الـ39.. أبرز إطلالات حمادة هلال

بدأ حياته بالعمل في النجارة والمقاهي والنقاشة وهو في الخامسة من عمره، ودفعه أهله إلى الغناء في الأفراح والموالد لجمال صوته، وفتح له حميد الشاعري أبواب المجد في عالم الغناء ومن بعدها السينما والتليفزيون وحقق نجاح باهر.



هو الفنان محمد عبدالفتاح عبدالعزيز هلال، والمعروف بحمادة هلال، الذي يحتفل بمولده الـ39، حيث إنه ولد في 20 مارس 1980، بحافظة الشرقية، ويتميز بطرب صوته الذي أخذنا إلى عالمه الخاص.



تحمل إطلالاته كثير من الأناقة، فاهتم بمظهره واشتغل على نفسه كثيرًا حتى نجح في التطوير من ذاته وهيئته حتى نجح أن يكون مصدر إلهام للشباب في كثير من إطلالاتهم، التي تنوعت ما بين الكاجوال والكلاسيك.



يتابع حمادة هلال، الموضة من خلال الذقن الخفيفة، مع تغيير قصات شعره حتى نجح في الوصول إلى القصة التي تبرز ملامح وجهه، وهي الغرة العالية من المنتصف والخفيفة عند الأجناب.



لم يكن كغيره من النجوم، فهو يحب البساطة ويبتعد عن التكلف، لذلك نادرًا ما تجده يرتدي سلاسل وانسيالات فضية أو جلدية، فضلًا عن أنه لا يحب ارتداء النظارات الشمسية بشكل مبالغ فيه.