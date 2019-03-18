ريم البارودي: أنا عصبية ونفسي أعمل دور مجنونة

حلت الفنانة ريم البارودي ضيفة على خامس حلقات برنامج "في دقيقة" الذي تقدمه نورهان لاشين.



وقالت ريم - خلال تصريحاتها بالبرنامج - إنها تريد أن تقدم شخصية مجنونة من خلال عمل درامي أو سينمائي، وكشفت خلال الحلقة عن سر حبها الكبير لشراء الحقائب المختلفة.



وظهرت ريم خلال الحلقة بعفوية كبيرة في عدد من الإجابات على الأسئلة التي تم طرحها عليها خلال الحلقة، كما كشفت عن العلاقة القوية التي تربطها بابنة شقيقتها تاليا.



برنامج " في دقيقة" يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، وتقدمة نورهان لاشين وإنتاج شركة C connect.