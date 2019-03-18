كلوب يؤكد تمسكه بليفربول ويرفض الانتقال لبايرن ميونخ

رد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على اهتمام بايرن ميونخ الألماني بالتعاقد معه، ليحل محل نيكو كوفاتش، مدرب البافاري الحالي.



وأدى فوز الريدز على بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا، بنتيجة (3-1)، إلى زيادة الضغط على نيكو كوفاتش، حتى كشف فرانس بيكنباور، أسطورة كرة القدم الألمانية، عن رغبته في عودة كلوب إلى ألمانيا.



وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "ليس هناك أسطورة في ألمانيا أكثر من بيكنباور، إنه شعور عظيم أن يتحدث شخص مثله عني بشكل إيجابي، بايرن فعل كل ما هو صواب في الـ 10 أو 15 سنة الأخيرة، دون أن يرتكب الكثير من الأخطاء، لكنني أشعر أنني بخير هنا في ليفربول أحب التواجد هنا، هناك الكثير من الفرص لتطوير فريق جيد بالفعل، لدي الثقة الكافية لكي أقول أنني المدرب المناسب لليفربول في الوقت الحالي، رغم أنه في كرة القدم علينا جميعًا إثبات أنفسنا".



وأضاف كلوب: "نجحت حتى الآن فيما وصلنا إليه هذا الموسم، ونأمل في أن نستمر لفترة أطول، سيكون ذلك أمرًا رائعًا، ونحن سعداء بالوضع، وإيجابيون للغاية فيما يتعلق بالمستقبل، يتعين علينا إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة إنها فرصة كبيرة، لقد تحسنا كثيرًا، لكن الناس تحكم من خلال الفوز بالألقاب، نحن نعرف ذلك، ويمكننا تغييره في المستقبل".