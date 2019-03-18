محافظ القليوبية يسلم "التابلت" لطلبة الصف الأول الثانوي

تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تسليم شريحة التابلت الخاصة بخط الطالب لطلبة الصف الأول الثانوي، اليوم، والذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي.



وقال المحافظ أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة، للوصول إلى المحتوى الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الإمتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب، وحث المحافظ طلاب الثانوية على استثمار اهتمام الدولة بالتعليم.



وأضاف أنه أصبح في مقدمة الأولويات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التي نراها تتحقق على أرض الواقع في أكثر من قطاع خدمي وتنموي، مشجعًا اياهم على الإستفادة من هذه التقنية التي وفرتها لهم الدولة والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها لاسيما وأن الجهاز منفتح على العملية التعليمية والبحث العلمي فقط مؤكدا لهم أن الفرصة سانحة أمامهم للإبداع والإبتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.



وأشار طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، بأن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة وان وزارة التربية والتعليم، قد نسقت مع شركات الاتصالات بان يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرًا على الطلاب وذويهم وذلك بدون اى مصروفات ادارية او رسوم استلام. مضيفًا أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية، وصورة ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.