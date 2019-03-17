"بهلول اسطنبول".. كيف قدم أردوغان رشاوى للأتراك لانتخاب حزبه بالمحليات؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يوزع "الشاي" على المواطنين لدعوته لانتخاب حزبه في انتخابات المحليات بتركيا.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، إن أردوغان عنف المواطنين بسبب تدافعهم لأخذ أكياس الشاي، معلقا: "مكدبش اللي سماه بهلول اسطنبول".

وأكد، أنه رغم ممارسات أردوغان "المجنونة" في بلده، إلا أن هناك "عبيد" لحذاء أردوغان، في إشارة منه إلى دعم الإخوان لأردوغان.