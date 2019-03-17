مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Yalla shoot رابط سريع يوتيوب liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر Yalla shoot رابط سريع يوتيوب liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.
وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.
تشكيل وغيابات ليفربول
يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وهندرسون للإصابة.
ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:
أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد
فبيانو- فينالدوم- ميلنير (لالانا)
ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح
موعد مباراة ليفربول وفولهام والقنوات الناقلة:
المباراة ستنطلق الساعة الرابعة والربع 16:15 بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة "BeinSports HD2" القطرية، وسيقوم بالتعليق المعلق احمد الطيب، التشكيل المتوقع لليفربول حراسة المرمى: أليسون وفي الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبيرتسون وفي الوسط: ميلنر، فينالدوم، فابيينو ويقود الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني.