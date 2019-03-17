مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام يلا شوت salah .. يلا شوت مباراة ليفربول وفولهام Kora star بث مباشر momo salllah

بثا حصريا على الدستور مباريات اليوم الاسبت 17-3-2019 قمة ليفربول وفولهام بث مباشر اليوم الاحد في البريميرليج يلا شوت أون لاين في بطولة الدوري حيث يحتل فولهام المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في خمس وخسر 21 مباراة.
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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول
يغيب عن فريق ليفربول في المباراة ضد فولهام 3 لاعبين اعتاد الفريق على غيابهم في الفترة الأخيرة بداعي الإصابة، هم المدافعين جو جوميز وديان لوفرين ومتوسط الميدان تشامبرلين، بالإضافة إلى جوردان هندرسون لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسب الإيقاف.
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يبدأ المدرب يورجن كلوب بتشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الريدز روبيرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني.
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يرجع سبب تراجع محمد صلاح عن التهديف الرئيسي، لتغيير دوره التكتيكي داخل حدود المستطيل الأخضر، حيث بدأ يعتمد عليه المدير الفني “يورجن كلوب” في بداية الموسم في دور المهاجم الصريح، وذلك استغلالا للمراقبة اللصيقة التي يتعرض لها النجم المصري في كل مباريات الفريق.
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مما ساهم في زيادة معدل تهديف باقي لاعبى الفريق، حيث استطاع روبيرتو فيرمينو تسجيل 11 هدفا بالدوري هذا الموسم، كما تمكن ساديو ماني من هز شباك الخصم 16 مرة.
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