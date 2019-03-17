رئيس وزراء اليابان يؤكد عزمه الحفاظ على تفوق بلاده في مجال الدفاع الإلكتروني

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عزمه الحفاظ على تفوق بلاده في مجال الدفاع السيبراني والفضائي.



وقال آبي -خلال خطابه في حفل تخرج طلاب أكاديمية الدفاع الوطني اليوم الأحد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- إن البيئة الأمنية المحيطة باليابان أصبحت صعبة وغامضة بشكل متزايد.



وأضاف أن البلاد لا يمكن أن تدافع عن نفسها بالتمسك بالطرق التقليدية في التفكير، منوها بالمبادئ التوجيهية الجديدة للدفاع الوطني التي تبنتها الحكومة اليابانية في ديسمبر الماضي.



وأشار آبي إلى أن اليابان ستمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات بسرعة تختلف اختلافًا جذريًا عن الماضي لبناء القدرات الدفاعية للعصر القادم حتى تتمكن بلاده من الحفاظ على تميزها في مجالات الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي والموجات الكهرومغناطيسية.



ولفتت الإذاعة اليابانية إلى أن آبي لم يتطرق إلى القضية النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، على عكس خطابه العام الماضي.