مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام اليوم الاحد 17/3/2019 | الدورى الانجليزي يلا شوت

يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة ليفربول وفولهام،اليوم الأحد 17-3-2019، ضمن مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم "البريميرليج"

يلتقي فريق ليفربول مع فولهام، علي ملعب " كرافين كوتاج "، في الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية عبر بي ان سبورتس 2 على صافرة الحكم كريج باوسون

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن السيتيزنس صاحب الصدارة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 22 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.