تأسيس مراكز حكومية لتقديم المشورة للأطفال في اليابان

تخطط الحكومة اليابانية لتشكيل فريق عمل للمناقشات لتشجيع المدن التي يبلغ سكانها 200 ألف نسمة أو أكثر على تشكيل مراكز لتقديم المشورة للأطفال في وقت يتزايد فيه عدد الاستشارات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية نقلا عن مصادر حكومية، أن فريق العمل المنتظر سيضم ممثلين من هذه المدن وحكومات المقاطعات.



يذكر أن المحافظات والمدن الكبرى التي يزيد سكانها على 500 ألف نسمة أو أكثر يتطلب منها بالفعل أن يكون لديها مراكز استشارية للأطفال، ومن بين 54 مدينة يبلغ سكانها 200 ألف نسمة أو يزيد، أنشأت مدينتان فقط مثل هذه المراكز.