ولفرهامبتون يحافظ لأرسنال على رقمه التاريخى بكأس الاتحاد

حافظ نادي ولفرهامبتون لنظيره أرسنال على صمود رقمه التاريخي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على مانشستر يونايتد.



وحقق ولفرهامبتون فوزًا مفاجئًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، بالدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليقصيه من البطولة.



وبذلك ضمن أرسنال الحفاظ على رقمه التاريخي كأكثر الأندية فوزًا بالبطولة برصيد 13 مرة، بفارق مرة وحيدة عن مانشستر يونايتد الذي فاز به 12 مرة.



وكان مانشستر يونايتد قريبًا من معادلة رقم "الجانرز" في العام الماضي، عندما تأهل إلى المباراة النهائية، قبل أن ينجح تشيلسي في الفوز عليه وحرمانه من معادلة أرسنال.



ويأتي ناديا توتنهام وتشيلسي في المركزين الثالث والرابع بقائمة أكثر الأندية فوزًا باللقب بـ8 مرات، قبل ليفربول وأستون فيلا اللذين فازا باللقب 7 مرات.