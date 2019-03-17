يوفنتوس يُعيد جريزمان إلى حسابات برشلونة

أعاد نادي يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى حسابات برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكان "جريزمان" قريبًا من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر البقاء مع أتلتيكو مدريد ويجدد تعاقده مع النادي حتى عام 2023.



وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي برشلونة عاد للتفكير في التعاقد مع جريزمان في الصيف المقبل، في ظل بحثه عن ضم مهاجم جديد لخلافة الأوروجواياني لويس سواريز.



وأوضحت الصحيفة أن إقصاء أتلتيكو مدريد من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي والمستوى المتدني للفريق في الفترة الأخيرة قد يدفع النجم الفرنسي للمطالبة بالرحيل.



ويمتلك "جريزمان" شرطًا جزائيًا في عقده مع أتلتيكو مدريد تبلغ قيمته 200 مليون يورو، ولكن النادي الكتالوني لن يكون مستعدا لدفع هذا المبلغ من أجل ضمه.



وسيتفاوض برشلونة مع نادي العاصمة الإسبانية على تخفيض قيمة الشراء إلى 120 مليون يورو، ليكون قادرا على التعاقد معه في الصيف المقبل.



وسيعرض برشلونة على "جريزمان" الحصول على راتب سنوي قيمته 16 مليون يورو، خلال فترة العقد التي ستمتد حتى عام 2024.