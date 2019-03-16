يلا شوت .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وسوانزي - كأس الاتحاد الانجليزي - كورة لايف

يواجه بعد قليل فريق مانشستر سيتي نظيره سوانزي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لى ملعب ليبرتي، اليوم السبت 16-3-2019.





ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الأندية الأوروبية، حيث حقق هذا الموسم في المسابقة الأوروبية 5 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة مسجلًا 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.





وكان مانشستر سيتى قد تأهل الربع النهائي على حساب منافسه نيوبورت بأربعة أهداف مقابل هدف ، بينما تأهل سوانزي بعدما أقصى برينتفورد ، بنفس النتيجة ليلتقيا الفريقين فى ربع نهائي المسابقة .





ولم يتمكن مانشستر سيتي، من تحقيق بطولة كأس الإتحاد منذ موسم 2010/2011، حينما فاز بالمباراة النهائية على حساب ستوك سيتي بهدف نظيف.



