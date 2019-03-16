يلا شوت .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وسوانزي - كأس الاتحاد الانجليزي - كورة لايف
يلا شوت .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وسوانزي - كأس الاتحاد الانجليزي - كورة لايف
يلا شوت .. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وسوانزي - كأس الاتحاد الانجليزي - كورة لايف
شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة، وذلك بين فريقي مركز شباب أبو المطامير ومركز شباب حوش عيسى، التي أقيمت اليوم السبت، باستاد دمنهور الرياضي، وذلك ...
نظم المجلس القومي للمرأة، احتفالية بمجمع دمنهور الثقافي تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، بحضور اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبد الرحمن الشهاوي ...
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم السبت، مع مسئولي الإدارات الهندسية بالمحافظة لمناقشة واستعراض المشكلات التي تعرقل الأداء. وقرر شاروبيم دراسة تخصيص بدل انتقال لمهندسي الإدارات ...