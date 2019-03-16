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السبت 16/مارس/2019 - 05:55 م

بث مباشر مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة

بث مباشر مباراة الاهلي ضد شبيبة الساورة

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة
الدستور مباريات
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يستضيف النادي الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري بث مباشر، غدًا السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كورة لايف الاهلي اليوم.

ويكون موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة غدا السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا، وسيلتقي في ذات التوقيت السادسة مساء غدا فيتا كلوب مع مضيفه سيمبا في دار السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

تذاع مباراة الأهلي شبيبة الساورة الجزائري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة"

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة بثماني نقاط مقابل سبعة للأهلي وفيتا كلوب الكونغولي بينما يأتي سيمبا التنزاني في المركز الرابع بست نقاط.

ويدخل النادي الأهلي مواجهة شبيبة الساورة وليس لديه سوى تحقيق الفوز او توديع البطولة القارية من دور المجموعات حال إخفاقه في تحقيق الفوز على منافسه الجزائري بالمباراة الأخيرة.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قد أعلن قائمة فريقه استعدادًا للمباراة بضم محمد الشناوي في حراسة المرمى بالإضافة إلى 21 لاعبًا أخر.

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