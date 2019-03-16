لايف - مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر « يلا شوت »

مباراة الاهلي وشبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا 2019 ، سيكود الدستور لايف معكم أول باول لتغطية المواجهة المثيرة بين الفريق المصري والجزائري على أرض الاخير في ختام دور

المجموعات للمجموعة الرابعة.

لايف - مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر « يلا شوت »

من المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، إذاعة تلك المباراة بين النادي الأهلي، وفريق شبيبة الساورة الجزائري عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

لايف - مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر « يلا شوت »

واستقر مارتن لاسارتي مدرب الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء وسيعتمد على أزارو من البداية على حساب مروان محسن على أن يتم الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في الجناح

الأيسر وإعادة حسين الشحات إلى مركز الجناح الأيمن والثلاثي عمرو السولية وكريم وليد ”نيدفيد“ وأحمد فتحي في وسط الملعب مع زيادة الأدوار الهجومية للظهيرين محمد هاني والتونسي

علي معلول.

لايف - مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر « يلا شوت »