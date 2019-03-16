تعرف على جدول أعمال "ملتقى الشباب العربي الأفريقي"

ينطلق اليوم السبت ملتقى الشباب العربي الأفريقي من مدينة أسوان في تمام الساعة الخامسة مساءً، باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.. ومن المقرر أن يستمر الملتقى لمدة 3 أيام.



وتنطلق الجلسات ورش العمل باليوم الثاني بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة"، كما تعقد في نفس اليوم جلسة نقاشية عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية من الساعة 11.30 صباحًا، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان "أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة في تمام الثانية ظهرا، كما تُعقد مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي" من الساعة 1.30 ظهرا حتى 3 ظهرا.



وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كيف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانية حول ريادة الأعمال من منظور أفريقي، والأخيرة عن تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرا، وتختتم أعمال اليوم الثاني بالجلسة الختامية للملتقى من 7.30 مساءً حتى 9 مساءً.