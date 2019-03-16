وزير خارجية سلوفينيا: نهتم بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع مصر

أكد ميروسلاف تسيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والمجالات الأخرى مع مصر بما يعود بالفائدة على كلا البلدين، موضحا أن اللجنة العليا الاقتصادية والعلمية والفنية المشتركة تعد فرصة ممتازة لدعم التعاون الحكومي الذي يحتاج إلى نقله لمستوى الأعمال وما تزال هناك مساحة كافية لتعميق العلاقات الثنائية.



وقال تسيرار، اليوم السبت، إنه أجرى خلال زيارته للقاهرة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ووزير الخارجية سامح شكري، مؤكدا أهمية دور مصر المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح أن ناقش خلال مباحثاته مع الوزير شكري سبل تعزيز التعاون الثنائي وبعض القضايا الإقليمية، من بينها عملية السلام بالشرق الأوسط والوضع في كل من ليبيا وسوريا واليمن، مشيرا إلى أن سلوفينيا تدرك التحديات الأمنية الخطيرة التي تواجه مصر وتقدر وتدعم جهودها لمكافحة الإرهاب ومساهمتها في إدارة وضع الهجرة الحالي.



وأكد أن بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة مع مصر، مضيفا" لقد وضعنا خلال الزيارة الرسمية للرئيس السلوفيني بوروت باهور للقاهرة في ديسمبرعام 2016، هدف إعادة تنشيط العلاقات معها، معربا عن رضائه من أن الحوار السياسي رفيع المستوى بين مصر وسلوفينيا يعكس العلاقات الجيدة والودية والمتطورة.



وأفاد بأن وزير الخارجية سامح شكري قام بزيارة رسمية لسلوفينيا في أكتوبر عام 2017 وتم تعزيز التعاون أيضا في المنتديات الإقليمية والدولية حيث عقدت اللقاءات الثنائية المنتظمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الاتحاد من أجل المتوسط مشيرا إلى لقاء ماريان شاريتس رئيس وزراء سلوفينيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الاتحاد الأوروبي – أفريقيا في فيينا في ديسمبر عام 2018 ومشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في القمة العربية – الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ الشهر الماضي.



وعن التعاون الثنائي بن البلدين، قال تسيرار" إن مصر تعد شريكا تجاريا تقليديا لسلوفينيا، محتلة المرتبة 47 وهناك تعاون جيد بين الوزارات في كلا البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلى أن سلوفينيا ترى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يتسم بالديناميكية ويتجه نحو تطور دائم".



وأوضح أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 5ر164 مليون يورو العام 2018، مقارنة بـ 5ر89 مليون يورو عام 2017 مضيفا أن مصر صدرت لسلوفينيا ما قيمته 9ر112 مليون يورو واستوردت منا ما قيمته 5ر51 مليون يورو عام 2018، بينما وصلت قيمة تجارة الخدمات بين البلدين 1ر8 مليون يورو عام 2017 من بينها صادرت بقيمة 5ر5 مليون يورو وواردت بقيمة 4ر2 مليون يورو في حين بلغت قيمة خدمات نقل التصدير 1ر3 مليون يورو.



وأكد تسيرار على اهتمام سلوفينيا ومصر بتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات التجارة والصناعة وريادة الأعمال، وكذلك مجالات الطاقة والزراعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلك والنقل والرياضة والتعليم والعلوم والسياحة.



وأعرب عن اعتقاده بأن زيارته لمصر تأتي للتأكيد على عزم بلاده على متابعة خطة التعاون التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أنه ترأس مع نظيره المصري سامح شكري الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي وفرت مزيدا من الفرص لمختلف الصناعات والمؤسسات لدعم التعاون الثنائي، موضحا أن هذه الزيارة تؤكد مجددا على الاتصالات الشخصية والصداقة والثقة، التي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات ومجتمع الأعمال في كلا البلدين.



وردا على سؤال حول نتائج القمة العربية – الأوروبية، أكد تسيرار أن المشاركة رفيعة المستوى لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في أول قمة أوروبية – عربية التي تبنت بيانا مشتركا، أظهرت وعيا بأهمية الحفاظ على التعاون الاستراتيجي بين أوروبا والعالم العربي من أجل مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب الدولي والتطرف وتغير المناخ، فضلا عن التعاون السياسي لحل الأزمات في كل من اليمن وسوريا وليبيا وعملية السلام بالشرق الأوسط.



وشدد على ضرورة الحفاظ على زخم التعاون الذي تم اكتسابه من هذا الاجتماع التاريخي مع العمل وتطوير المشروعات المشتركة لضمان التنمية المستدامة في كلا المنطقتين.