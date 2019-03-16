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السبت 16/مارس/2019 - 07:52 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 19 درجة

الأرصاد ـ أرشيفية
الأرصاد ـ أرشيفية
dostor.org/2553901

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 19
شبين الكوم 13 19
طنطا 12 19
دمنهور 11 18
الإسكندرية 11 18
بلطيم 12 18
مطروح 11 18
السلوم 10 18
سيوة 11 21
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
الزقازيق 10 20
الإسماعيلية 10 20
السويس 12 20
العريش 12 19
رفح 12 18
رأس سدر 13 22
نخل 05 18
نويبع 16 24
طابا 12 18
كاترين 04 15
الطور 14 22
شرم الشيخ 15 25
الغردقة 14 25
مرسى علم 15 23
الفيوم 11 21
بني سويف 11 22
المنيا 10 22
أسيوط 09 22
سوهاج 08 23
قنا 10 24
الأقصر 11 24
أسوان 14 26
أبوسمبل 11 25
الوادي الجديد 10 23
شلاتين 17 26
أبورماد 16 26
رأس حدربة 18 25
حلايب 19 24

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