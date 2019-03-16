ريال مدريد يحدد سعر بيع كوفاسيتش

حدد نادي ريال مدريد الإسباني ثمن بيع لاعبه ماتيو كوفاسيتش المعار إلى تشيلسي الإنجليزي بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وانضم اللاعب الكرواتي، صاحب الـ24 عاما لصفوف تشيلسي، الموسم الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الريال، لكن "البلوز" يواجه عقوبة الحرمان من التعاقدات حتى 2020، الأمر الذي يمنعه من شراء اللاعب بصفة نهائية.



وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن "الميرينجي" ينوي الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين في الصيف المقبل، ويدخل كوفاسيتش ضمن هؤلاء اللاعبين، لذا حدد النادي الملكي مبلغ 42 مليون يورو مقابل رحيله.



وأوضح المصدر أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، أبلغ إدارة النادي ممثلة في الرئيس فلورنتينو بيريز بضرورة التعاقد مع أحد لاعبي الوسط، في ظل عدم حاجته لعودة الثنائي جيمس رودريجيز المعار إلى بايرن ميونيخ وكوفاسيتش.



وتشير بعض التقارير الصحفية الإسبانية في الفترة الحالية إلى إمكانية مجيء اللاعب البلجيكي إيدين هازارد جناح "البلوز" لصفوف ريال مدريد.