القاهرة : السبت 16 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
رياضة
السبت 16/مارس/2019 - 06:27 ص

ريال مدريد يحدد سعر بيع كوفاسيتش

ريال مدريد يحدد سعر
وكالات
dostor.org/2553841

حدد نادي ريال مدريد الإسباني ثمن بيع لاعبه ماتيو كوفاسيتش المعار إلى تشيلسي الإنجليزي بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم اللاعب الكرواتي، صاحب الـ24 عاما لصفوف تشيلسي، الموسم الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الريال، لكن "البلوز" يواجه عقوبة الحرمان من التعاقدات حتى 2020، الأمر الذي يمنعه من شراء اللاعب بصفة نهائية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن "الميرينجي" ينوي الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين في الصيف المقبل، ويدخل كوفاسيتش ضمن هؤلاء اللاعبين، لذا حدد النادي الملكي مبلغ 42 مليون يورو مقابل رحيله.

وأوضح المصدر أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، أبلغ إدارة النادي ممثلة في الرئيس فلورنتينو بيريز بضرورة التعاقد مع أحد لاعبي الوسط، في ظل عدم حاجته لعودة الثنائي جيمس رودريجيز المعار إلى بايرن ميونيخ وكوفاسيتش.

وتشير بعض التقارير الصحفية الإسبانية في الفترة الحالية إلى إمكانية مجيء اللاعب البلجيكي إيدين هازارد جناح "البلوز" لصفوف ريال مدريد.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

نصائح للإقلاع عن إدمان السجائر

"بنت الصحراء".. فيلم هدد بفسخ خطوبة الأميرة فوزية من ولى عهد إيران

منفذ اعتداء نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو اليوم فى الدورى الإسبانى

ads
الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

منفذ اعتداء نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

موعد مباراة الأهلى وشبيبة الساورة فى دورى أبطال إفريقيا

شاهد.. بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة اليوم

اليوم.. بث مباشر لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة فى دورى أبطال أفريقيا

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

منفذ اعتداء نيوزيلندا يمثل أمام المحكمة بتهمة القتل

تشكيل الأهلى المتوقع أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

ads
كشكول

منافسة قوية بأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر

غدًا.. استكمال عمل حملة 100 مليون صحة بـ"أصول" الزقازيق

ختام المنتدى السادس للباحثين الشباب بألسن عين شمس

ننشر مواعيد التصفية النهائية لتحدى القراءة العربى بسوهاج الأزهرية

حملة نور الحياة تفحص عيون طلاب ١١ مدارس بالإسكندرية

الأمصار

مفاجأة.. 3 مصريين من بين ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابي

السبت.. إضراباً عاماً في غزة تنديداً بممارسات "حماس"

وفاة السعودي صاحب "السبابة" في حادث نيوزيلندا "صور"

هجوماً انتحارياً يستهدف مهاجرين من آخر جيب لداعش بسوريا

وفاة الأميرة السعودية البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

ليس الزهرة.. أى الكواكب أقرب إلى الأرض؟

"الاسترخاء والشاي والقهوة"..أبرز عادات وتقاليد مسلمي نيوزيلندا

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

مباريات
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎