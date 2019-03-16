خريطة المساجد والزوايا الحكومية والأهلية على مستوى المحافظات

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة المساجد والزوايا الحكومية والأهلية على مستوى محافظات الجمهورية، حتى العام الماضي 2017-2018، بإجمالي 135 ألف و136 مسجد وزاوية، منهم 103 آلاف و773 مسجدا، مقابل 31 ألف و363 زاوية.



وأوضح جهاز الإحصاء، في أحدث تقاريره، أن محافظة الشرقية استحوذت على العدد الأكبر من الزوايا بـ 4468 زاوية، يليها محافظة الجيزة بعدد 3578 زاوية، ثم محافظة القاهرة بـ 3163 زاوية، ومحافظة الاسكندرية بعدد 3093 زاوية.



بينما كانت أقلهم محافظات شمال سيناء بعدد 15 زاوية، مرسى مطروح 40 زاوية، البحر الأحمر 60 زاوية، مع العلم أن عدد السكان في تلك المحافظات هو الأقل علي مستوي الجمهورية.



أما بالنسبة للمساجد، سجلت محافظة البحيرة أعلي عدد للمساجد بـ 11626 مسجدا، يليها محافظة الشرقية 11065 مسجدا، ثم محافظة سوهاج بـ7942 مسجدا، محافظة أسيوط بـ7187 مسجدا، محافظة الدقهلية 6430 مسجدا، محافظة المنيا 5704 مساجد، وكفر الشيخ 5419 مسجدا، المنوفية 5188 مسجدا، الجيزة 5096 مسجدا.