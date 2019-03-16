القاهرة : السبت 16 مارس 2019
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اقتصاد
السبت 16/مارس/2019 - 02:19 ص

أسعار الدفايات اليوم

أسعار الدفايات
أسعار الدفايات
dostor.org/2553786

شهدت أسعار الدفايات بالأسواق، إقبالًا غير مسبوقًا، خلال الفترة الحالية، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

ورصدت "الدستور" بعض أسعار الدفايات، اليوم السبت، وجاءت كالآتي:

- دفاية 2 شمعة 800 وات، بسعر 70 جنيهًا.
- دفاية 3 شمعة 1200 وات، بسعر 120 جنيهًا.
- دفاية 3 شمعة 2100 وات، بسعر 450 جنيهًا.
- دفاية الترا 4 شمعة 2400 وات، بسعر 385 جنيهًا.
- دفاية 10 شمعة 2000 وات، بسعر 300 جنيه.
- دفاية تركى 4 شمعة 2200 وات، بسعر 399 جنيهًا.
- دفاية 7 ريشة، بسعر 525 جنيهًا.
- دفاية 11 ريشة زيت، بسعر 1100 جنيه.
- دفاية تركى 4 شمعة بالترموستات 2400 وات، بسعر 449 جنيهًا.

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