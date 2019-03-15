نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

كشف محمد فخري، جناح فريق الأهلي مواليد 97، السبب وراء خسارة المارد الأحمر أمام الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي، ضمن مؤجلات بطولة دوري الجمهورية للناشئين.



وقال فخري في تصريحات خاصة لـ"الكابتن":" الزمالك أشرك 3 لاعبين من الفريق الأول في مباراتنا منهم محمد إبراهيم صاحب الخبرات الكبيرة بينما نحن لعبنا على القوام الذي خرج منه عدد كبير من عناصر الأساسية في يناير الماضي لأندية الدوري الممتاز".



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