افتتاح معرض "شباب مصر" للمفروشات والملابس بأسيوط

افتتحت الدكتورة فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، معرض "شباب مصر" والذي تنظمه جمعية "وطن واحد"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك بحضور رجل الأعمال أحمد علام، والدكتورة شيماء عبد الرازق رئيس مجلس إدارة جمعية "وطن واحد" بأسيوط، وعدد من القيادات الشعبية بالمحافظة.



وقال الدكتورة فاطمة الخياط إن هذا المعرض يأتي في إطار دعم هيئات المجتمع المدني لعرض المنتجات والسلع لمحدودي الدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وأشارت إلى أن وزارة التضامن تشجع الجمعيات لمساعدة محدودي الدخل، خاصة أن الجمعيات هي الشريك الرئيسي للقضاء على البطالة ومحاربة غلاء الأسعار وتوفير السلع بسعر منخفض كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية في تقديم يد العون للمواطنين ومحدودي الدخل.



وأكدت الدكتورة شيماء عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المعرض يشمل جميع المستلزمات المنزلية من السلع المختلفة والمفروشات والملابس من مختلف الأعمار.



وأوضحت أن السلع التي يتم عرضها هي صناعة مصرية بالكامل بأياد مصرية حيث يعتبر نوعًا من أنواع الترويج للصناعة المصرية وتفعيل دور الشباب خاصة بالأسر المنتجة.



وأضاف أن المعرض ياتي تشجيعًا للعمالة والصناعة المصرية كما أنه يهدف إلي محاربة البطالة.



وأشار رجل الأعمال أحمد علام إلى أن الشباب هم مستقبل مصر، وهدف المعرض توفير جميع أنواع السلع بسعر التكلفة، وسيتم توسيع النشاط على مختلف محافظات الصعيد كنوع من أنواع محاربة البطالة بتشغيل عدد أكبر من العمالة، بالإضافة إلي توفير سوق تسويقي للصناعات المصرية التي تنتج بأياد مصرية.