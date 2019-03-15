محافظ الفيوم ومدير الأمن يضعان إكليل زهور على النصب التذكارى

وضع اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء خالد شلبى، مدير الأمن، والعقيد أيمن عبد العزيز، المستشار العسكري للمحافظة، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون، إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق الخامس عشر من شهر مارس كل عام.



جاء ذلك بحضورالدكتور أشرف ورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة، نائبًا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن صفوت موافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد حزين، مدير عام الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلس النواب وممثلى الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية ومواطنى الفيوم.



قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لشعب المحافظة الكريم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الذى يصاحبه افتتاح المحافظة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات بقيمة 190 مليون جنيه، الأمر الذي يعود بالنفع علي المواطنين.



وشهد محافظ الفيوم ومرافقوه طابور العرض الذي قدمته مديرية الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وكلية ومعهد التمريض بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة.



وأشاد محافظ الفيوم بالعرض الرياضي وأكد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وغرس قيم الإنتماء والولاء في نفوس الشباب، وأكد وجميع الحضور علي إرسال برقية حب وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي المجهودات والإنجازات الكبيرة من أجل وضع مصر في المكانة التي تليق بها محليا وعالميا.