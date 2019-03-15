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الكرازة
الجمعة 15/مارس/2019 - 10:21 ص

الكنيسة تصدر عددًا جديدًا من مجلة الكرازة (صور)

الكنيسة تصدر عددًا
ماريان رسمى
dostor.org/2553250

يحمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة والصادر هذا الأسبوع، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا تادرس مطران بورسعيد واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من قيادات المحافظة، خلال زيارة قداسته الرعوية للإيبارشية أواخر شهر فبراير الماضى.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لقداسة البابا منذ جلوسه على الكرسى المرقسى عام 2012، وهي أيضًا أول زيارة لبطريرك الكنيسة بعد أن أصبحت إيبارشية مستقلة بسيامة الأنبا تادرس أسقفًا لها عام 1976.

ويذخر العدد بتغطية شاملة مصورة لتلك الجولة الرعوية، وتأتي افتتاحية العدد لقداسة البابا تحت عنوان "الصوم.. توبتنا"، حيث أكد قداسته على المكانة المهمة للصوم بين الوسائط الروحية الكنسية إذ هو شكل من أشكال إذلال النفس بقصد التوبة أولًا واخيرًا.

الكنيسة تصدر عددًا جديدًا من مجلة الكرازة (صور)
الكنيسة تصدر عددًا جديدًا من مجلة الكرازة (صور)
الكنيسة تصدر عددًا جديدًا من مجلة الكرازة (صور)
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