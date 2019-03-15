التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

تنطلق مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية من داخل معبد الكرنك للمرة الأولى، بعدما افتتحت دوراته السابقة من ساحة المعبد الأمامية من الخارج، وتبدأ الفعاليات في الساحة الخارجية للمعبد، حيث تستقبل الضيوف فرقة «الدفافة» الشهيرة بأسوان بالدفوف المميزة للجنوب.



وبعد ذلك تستقبل السجادة الحمراء الضيوف، والتي وضع على جانبيها مجسم كبير للجائزة الكبرى للدورة الثامنة وهى جائزة توت عنخ آمون، وعلي أبواب المداخل الـ7 للمعبد تم وضع بوسترات الدورات السابقة، وقام بتصميم الديكورات المهندس كريم المهدى، حيث استغل الأضواء الخاصة بمعبد الكرنك لتكون في خلفية المسرح الذي يوحى بأهمية وتاريخ هذا الأثر، أما الديكور والمسرح فتم تصميمه على شكل قارة أفريقيا في الخريطة، بينما قام بتصميم الإضاءة شادي علي، أما الموسيقي الخاصة بالمهرجان فهي للموسيقار تامر كروان.



تقدم الحفل الإعلامية والناقدة أومى ندور من السنغال، ومعها تسنيم رابح المذيعة السودانية، في تقديم أفريقى، وتفتتح الدورة الثامنة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ومحافظ الأقصر ومحمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة، ويبدأ برنامج الحفل بفقرة فنية لأحد أهم المبدعين في أوكرانيا وتدعي انيتا سانشو التي تقوم بالرسم باستخدام «الرمال» وتقدم رسومات تعبر عن السينما وأفريقيا بالتحديد.



وستصعد على خشبة المسرح فرقة «النيل» للآلات الشعبية في إطار فنى، يتبعها بروموهات لمحافظة الأقصر والمكرمين في الدورة الثامنة المخرجة فانتا ريجينا من بوركينا فاسو والمنتجة درة بشوشة من تونس والممثلة لبلبة والفنان آسر ياسين والمخرج عمر عبدالعزيزوالممثلة السودانية فائزة عمسيب.



ثم تصعد لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات بدءًا بلجنة تحكيم الاتحاد الدولى للنقاد (الفيبرسى) الناقد كلاوس إيدر من ألمانيا، والناقدة جيا مامبو نلاندو من بلجيكا والناقد المصرى رامى المتولى، ولجنة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المالى عمر سيسوكو والمخرج المغربى نور الدين لخمارى والمنتجة التونسية درة بشوشة والمخرج البوركينى فانتا ريجينا والموسيقار المصرى راجح داوود، ولجنة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة: المخرج السنغالى منصور صورا واد والسيناريست التونسى طارق بن شعبان والمخرج ديود حمادى من الكونغو، ومن مصر الكاتب يحيى عزمى وأمير رمسيس من مصر، ولجنة تحكيم أفلام الحريات: المخرج سمير سيف وأوليفيه بارليه الناقد الفرنسى والمنتج والمخرج اللبنانى سام لحود وشريف مندور، وباسل الخياط الممثل التونسى، وكل من الفنانة أمينة خليل والمخرج محمد كامل والمخرج الرواندى صامويل إشيموى وليونس نجابو المخرج البوروندى والناقدة التونسية إنصاف أوهيبة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.



الحفل يخرجه المخرج السينمائى هشام فتحى، ويشارك في حفل الافتتاح وفد من تونس وهى ضيف شرف الدورة الثامنة يضم 30 سينمائيا وفنانا ومبدعا من كبار صناع السينما في تونس من بينهم درة بوشوشة والمخرج نورى بوزيد، والمخرج والمنتج رضا الباهى، والمنتج نجيب عياد والمخرجة مفيدة التلاتلى، ويحضر نور الدين الخميرى المخرج المغربى، منصور صورا من السنغال، و180 ضيفا أفريقيا و200 ضيف من القاهرة، ومن النجوم المصريين يحضر في الافتتاح محمود حميدة، ولبلبة، وباسل خياط، أمينة خليل، وصبرى فواز، وطارق عبدالعزيز، ومى سليم، وسلوى محمد على، ومنى هلا، وأحمد عبدالله محمود، ونسرين أمين وبشرى وحمزة العيلى وعمرو عبدالعزيز وإلهام شاهين.