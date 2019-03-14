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الخميس 14/مارس/2019 - 04:04 م

تأجيل محاكمة موظف بفندق بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه لـ١١إبريل

تأجيل محاكمة موظف
عادل عبد العال
dostor.org/2552787

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة موظف بقسم الحفلات بأحد فنادق القاهرة، بتهمة اختلاس 5 ملايين جنيه من جهة عمله لجلسة ١١ إبريل المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 12375 لسنة 2016 جنايات التجمع الأول، أن المتهم "م.ع"، بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، حيث استولى لنفسه وبدون وجه حق على 5.156.655 مليون جنيه، وكان ذلك حيلة بأن استحصل من عملاء الفندق جهة عمله راغبي اقامة الحفلات علي مبالغ مالية زاعمًا تحصيل تلك المبالغ لصالح الفندق جهة عمله نظير إبرام التعاقد معهم علي خلاف الحقيقه فتمكن بذلك من الاستيلاء علي تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

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