ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

سادت حالة من الغضب، بين مستخدمي "فيس بوك" بعدما تعطل عن العمل داخل مصر، مما منع النشطاء من الوصول إلى حساباتهم الشخصية أو التعليق على المنشورات التي يدونها أصدقائهم عبر الموقع.



صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أشارت خلال تقرير لها، إلى أن هناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام المواقع، بالإضافة إلى مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور ومشاركتها، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.



بدوره، لجأ "فيس بوك" إلى "تويتر" ليوجه رسائله لمستخدميه، إذ تفاعل الحساب الرسمي للمنصة الشهيرة عبر موقع التدوينات القصيرة مع مستخدميه الذين يعانون من مشاكل في استخدام الموقع، مؤكدًا عمل القائمون على الموقع على حل المشكلات التي يعاني منها المستخدمون.



وكتب الحساب الرسمي للموقع الشهير على "تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات Facebook، نحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.



ثم عاد من جديد ليقول إن "فيس بوك" لم يتعرض لهجمات إلكترونية تسمى DDoS، نافيًا كونها سبب العطل الذي ضرب شبكة التواصل الشهيرة حول العالم.



كما ذكر الحساب الرسمي لفيس بوك عبر موقع التدوينات القصيرة، "نحن نحاول العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ولكن يمكننا تأكيد أن المشكلة لا تتعلق بهجوم DDoS".



والعطل الذي ضرب فيس بوك منذ أمس، مستمر منذ 6 ساعات، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه المدة هي أطول فترة يستمر فيها عطل للمنصة الأمريكية الشهيرة.