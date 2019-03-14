القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
تكنولوجيا
الخميس 14/مارس/2019 - 12:52 ص

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع

ماذا حدث لـفيس بوك؟..
محمود جروين
dostor.org/2552011

سادت حالة من الغضب، بين مستخدمي "فيس بوك" بعدما تعطل عن العمل داخل مصر، مما منع النشطاء من الوصول إلى حساباتهم الشخصية أو التعليق على المنشورات التي يدونها أصدقائهم عبر الموقع.

صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أشارت خلال تقرير لها، إلى أن هناك الكثير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم من استخدام المواقع، بالإضافة إلى مشكلة في كتابة المنشورات وتحميل الصور ومشاركتها، وفوجئوا برسالة تنبيهية تفيد بوجود مشكلة وجار العمل على حلها.

بدوره، لجأ "فيس بوك" إلى "تويتر" ليوجه رسائله لمستخدميه، إذ تفاعل الحساب الرسمي للمنصة الشهيرة عبر موقع التدوينات القصيرة مع مستخدميه الذين يعانون من مشاكل في استخدام الموقع، مؤكدًا عمل القائمون على الموقع على حل المشكلات التي يعاني منها المستخدمون.

وكتب الحساب الرسمي للموقع الشهير على "تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليًا مشكلة في الوصول إلى مجموعة تطبيقات Facebook، نحن نعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ثم عاد من جديد ليقول إن "فيس بوك" لم يتعرض لهجمات إلكترونية تسمى DDoS، نافيًا كونها سبب العطل الذي ضرب شبكة التواصل الشهيرة حول العالم.

كما ذكر الحساب الرسمي لفيس بوك عبر موقع التدوينات القصيرة، "نحن نحاول العمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ولكن يمكننا تأكيد أن المشكلة لا تتعلق بهجوم DDoS".

والعطل الذي ضرب فيس بوك منذ أمس، مستمر منذ 6 ساعات، وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن هذه المدة هي أطول فترة يستمر فيها عطل للمنصة الأمريكية الشهيرة.

ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع
ماذا حدث لـ"فيس بوك"؟.. التفاصيل الكاملة للعطل المفاجئ للموقع
اقرأ أيضًا
منذ أكثر من شهرين

السعادة VS الإنترنت.. دراسة: التكنولوجيا تصيب البشر بالتعاسة والاكتئاب

منذ 7 شهر

"واتس آب" تبدأ خطط "التربح من الرسائل"

منذ 9 شهر

"إنستجرام" يضيف خاصية محادثة الفيديو

منذ 10 شهر

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

منذ 11 شهر

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية

منذ 11 شهر

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

الآن

البيت الأبيض يهدد برفض قرار "الشيوخ" بإنهاء دعم قوات التحالف في اليمن

الزمالك يفاوض فرجاني ساسي لتمديد عقده حتى 2023

قدم المشيئة.. صحفي أمريكي: جملة «إن شاء الله» هي مفتاح الثقافة العربية

المبدع الأخير.. علي بدرخان: بعت كل ما أملك لإنتاج فيلمين ولا أستطيع العمل بمفردى فى السينما الآن

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وبايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

برشلونة يسحق ليون بخمسة أهداف فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري الأبطال...(بث مباشر)

HD مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر livehd7 | live hd دوري ابطال اوروبا اليوم | كول كورة | كورة اون لاين

رابط كورة لايف| مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر فى دوري ابطال اوروبا كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بدون تقطيع (بث مباشر)

ads
كشكول

وفد الجامعات الأفريقية في زيارة للأهرامات

وزير التعليم ينعي الطفلة رواية ضحية حادثة قطار محطة مصر

استقالة مدير الحسين الجامعي.. تهديدات باستقالات جماعية وعميد طب الأزهر يرد

تعرف علي منح تجارة عين شمس لتأهيل الطلاب لسوق العمل

"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس

الأمصار

صفعة لأردوغان.. البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق انضمام تركيا إلى الاتحاد

ماني يمنح ليفربول التقدم على بايرن ميونيخ

فتاة تقطع يديها لتحصل على أموال التأمين

بايرن ميونيخ يكشف عن تشكيله لمواجهة ليفربول الإنجليزي

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونيخ

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

في عيد المرأة.. تعرف على الإعلامية سلوى حجازي وحوارها مع أم كلثوم

صديق الطيور الجارحة.. الدوانكى يكرس حياته لتربية الصقور (فيديو)

اكتشاف مقبرة رهبان وأثار أنشطة بشرية تعود لـ38 ألف عام بالصين

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎