يوتيوب live مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر yalla shoot| ليفربول والبايرن بث مباشر beIN كورة ستار
يوتيوب live مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر yalla shoot| ليفربول والبايرن بث مباشر beIN كورة ستار
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019 دوري أبطال أوروبا،
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موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم
البطولة : دوري أبطال أوروبا
القنوات : بي ان سبورت 1
المعلق : عصام الشوالي وخليل البلوشي
الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية