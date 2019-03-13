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الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:40 م

بايرن ميونخ ضد ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ (بث مباشر)

بايرن ميونخ ضد ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ (بث مباشر)

مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر
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لايف (mo salah) بدون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم (دوري ابطال اوروبا) .. يلا شوت hd

يحل نادى بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلاً على نادي ليفربول الإنجليزي غداً الثلاثاء 19 فبراير على ملعبه “الانفيلد”، في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 
ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 فبراير الجارى بملعب “أنفيلد”.

 
قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب “أولد ترافورد”.
ويسعى محمد صلاح النجم المصرى المحترف في صفوف ليفربول، لقيادة فريقة لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب.
لايف (mo salah) بدون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم (دوري ابطال اوروبا) .. يلا شوت hd
ليفربول وبايرن ميونخ
المباراة المرتقبة للنجم المصري محمد صلاح بين نادي ليفربول وبايرن ميونخ في دورى أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول وبارين ميونخ في دورى الأبطال والقنوات الناقلة
وسوف يقام هذا اللقاء يوم الثلاثاء القادم في الساعة العاشرة مساءً على ملعب “الانفيلد” معقل الريدز.
وكشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 1 HD، بتعليق عصام الشوالى.

وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي، بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

استعدادات ليفربول لمباراة بايرن ميونخ فى دورى الأبطال
ويعسكر فريق الريدز المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في معسكر مغلق في الفترة الأخيرة استعداداً لمباراة بايرن ميونخ.
لايف (mo salah) بدون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم (دوري ابطال اوروبا) .. يلا شوت hd

والمعسكر المغلق هذا مقام في أسبانيا، ويشهد أجواء رائعة من أجل تحقيق الانتصار ضد البافاري.
ويعد المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ، حيث يعاني الفريق من غيابات على مستوى الخط الدفاعي بشكل كبير بسبب الأصابات.
فيرجيل فان دايك
ضربة أخرى لليفربول جاءت قبل القرعة أيضاً وهى تأكد غياب مدافعه المتألق فيرجيل فان دايك عن لقاء الذهاب.
فان دايك تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة ليفربول ضد نابولي الأخيرة الحاسمة، وسوف يغيب عن مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ على ملعب أنفيلد.

لايف (mo salah) بدون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم (دوري ابطال اوروبا) .. يلا شوت hd

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بايرن ميونخ ضد ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ (بث مباشر)

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