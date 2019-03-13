بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء

تشاهدون اليوم في الساعة العاشرة مساءا بث مباشر لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ في إياب دور ال١٦ لدوري أبطال أوروبا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل 0-0 .

ويسعى ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح إلى التأهل لدور ال ٨ على حساب بايرن ميونخ في البطولة التى جاء وصيفا لها العام الماضي بعد خسارة النهائي امام ريال مدريد الإسباني.





كما يسعى محمد صلاح لكسر الصيام التهديفي الذي لازمه لأربع مباريات متتالية وحالة الحزن التي يمر بها بعد الانتقادات التي وجهت له على خلفية تصريحاته الأخيرة واتهامه للمصريين بالكسل ورد عليها النجم المصري بأن البعض يحاول تضخيم اخطاؤه غير المقصودة .





يتسلح ليفربول بخط هجومه الناري بقيادة الثلاثي صلاح وماني فيرمينيو لاقصاء بايرن ميونخ ومواصلة مشواره لتحقيق لقب هذا الموسم .





موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ.





يذاع البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ مساء اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.