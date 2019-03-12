القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:44 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا

لايف بث مباشر مباراة مان سيتى ضد شالكه ضمن مباريات دورى ابطال اوروبا على ملعب الاتحاد

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