مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا

محافظ السويس: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمدينة الحرية الجديدة

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مدير مديرية الطرق والنقل وجدي السيد، عدم استلام أي أعمال لرصف الطرق إلا بعد التأكد من تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة لها. جاء ذلك خلال جولة المحافظ ...