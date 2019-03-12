مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا
مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه اليوم 12 مارس 2019 |دورى ابطال اوروبا
لايف بث مباشر مباراة مان سيتى ضد شالكه ضمن مباريات دورى ابطال اوروبا على ملعب الاتحاد