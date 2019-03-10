علي عبد العال يفتتح الجلسة العامة بمجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، بعد تأخر قرابة 3 ساعات؛ نظرًا لانشغال رئيس مجلس النواب بحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد.



ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة تقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وآخر حول إصدار قانون الملاحة الداخلية.



وستشهد الجلسة العامة مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، على رأسها تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد العربى والذى يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتى حسابى.