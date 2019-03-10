يلا شوت Beinhd2 مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اونلاين كورة ستار لايف yalla shoot

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تبدأ الآن مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي ويسعي الليفر بقيادة محمد صلاح إلى الفوز لملاحقة نظيره مان سيتي والمحافظة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
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وبيرنلي الاسطورة، يستضيف ملعب الأنفيلد لقاء بيرنلي وليفربول في تمام الساعة
الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة ويستطيع المتابع العربي متابعة المباراة عبر
قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية بتعليق عربي ممتع من خالد الحدي، ومن الجدير
بالذكر أن مباراة الذهاب قد اننهت بفوز ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
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كورة لايف بيرنلي بث مباشر مباراة ليفربول بث مباشر، ينتظر عشاق الريدز أداء قوي أمام بيرنلي في الدوري
الإنجليزي اليوم خاصة بعد النتائج السيئة التي أفقدت الفريق قمة الدوري الإنجليزي
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يلتقى ليفربول مع بيرنلي غداً الأحد على
ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري
الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب
الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة،
فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف
سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.
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ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي
مع إيفرتون في الجولة الماضية.
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ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة
الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة،
متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ16بـ30
نقطة.
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وإيفرتون الدوري الانجليزي ONLINE
فرضت مباراة إيفرتون وليفربول التي ستقام
على أرض الأول في ديربي الميرسيسايد نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها
قنوات beIN SPORTS نظراً لفارق النقطتين الذي يفصل ليفربول الوصيف عن مان
سيتي.