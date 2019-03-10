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الأحد 10/مارس/2019 - 12:21 م

بث مباشر بيرنلي وليفربول kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليج

بث مباشر بيرنلي وليفربول kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليج

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بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي
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ويأمل كلوب الفوز بنتيجة إيجابية كبيرة تعطي الثقة للاعبين قبل مباراة البايرن منتصف الأسبوع الحالي، وقد أكد كلوب على مستوى صلاح المُبهر الذي وصل إليه كما دافع عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء بيرنلي.

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