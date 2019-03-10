kora live مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر الأسطورة liverpool كورة ستار يلا شوت ليفربول وبيرنلي بدون تقطيع اليوم بجودة عالية

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ويأمل كلوب الفوز بنتيجة إيجابية كبيرة تعطي الثقة للاعبين قبل مباراة البايرن منتصف الأسبوع الحالي، وقد أكد كلوب على مستوى صلاح المُبهر الذي وصل إليه كما دافع عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل لقاء بيرنلي.





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