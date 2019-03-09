"بأسهم بينهم شديد".. عمرو عبد الهادي يفتح النار على معتز مطر بعد فشل "دعوة الصفافير"

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على الفيديو الذي نشره الهارب عمرو عبد الهادي، والذي فضح فيه الممارسات الإعلامية الفاشلة للجماعة الإرهابية وعلى رأسهم الأجير التافه معتز مطر.

ويظهر الفيديو عمرو عبد الهادي وهو يؤكد فشل دعوات معتز مطر للاحتجاجات بالصفافير والحلل، مؤكدا أنه لم يتلقى أي استجابة من المصريين، معبرا عن سخريته منها قائلا: "المرة الجاية تقول لهم كسروا أطباق صيني".

واستنكر عبد الهادي أكاذيب معتز مطر التي روجها عن حبس والدته، مؤكدا أن ما يقوله للناس لا يمكن لأحد أن يصدقه بأن والدته داهمها الأمن ولكنها تمكنت من الهرب منهم.

وعلق الباز على الفيديو، قائلا: "هؤلاء بأسهم بينهم شديد، هم من يفضحون أنفسهم من الداخل، ولكن ما لا يدركه عمرو عبد الهادي عن معتز مطر، أن معتز مطر أداة في يد الاستخبارات التركية لتنفيذ مخططه، فهو عميل للمخابرات التركية".

واستكمل هذا يبين للجميع عوار هذه الجماعة الإرهابية التي لا علاقة لها بالشعب، ولا يعدون كونهم مجموعة من الكذابين ولكن صوتهم عالي فقط.