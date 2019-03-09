بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم 10-3-2019 الدوري الإنجليزي LIverpool

نوفر لكم بثًا مباشراً لمباراة ليفربول وبيرنلي مساء اليوم الأحد 10-3-2019 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول وبيرنلي يوم الأحد على beIN SPORTS تلفزيونيا وعبر الانترنت.





ستكون مباراة ليفربول وبيرنلي يوم الأحد في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة متوفرة لمشاهدة البث المباشر لها عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.





وسيتم نقل المباراة عبر القناة beIN SPORTS HD2 على أن يسبقها استوديو تحليلي كالمعتاد وكذلك خلالها وبعدها.





مباراة ليفربول القادمة تأتي ضمن المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الذي أصبح فيه الـ"ريدز" وصيفاً برصيد 70 نقطة بعد أن خسر الصدارة لمصلحة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة.





ولا يتوقع أن يواجه ليفربول أي مشكلة أمام بيرنلي السادس عشر خصوصاً أنّ زملاء النجم محمد صلاح باتوا مطالبين بحتمية الفوز في كل مواجهة يخوضونها في المراحل المتبقية مع ترقب عثرة لسيتي.



