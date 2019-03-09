مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 10-3-2019 في الدوري الإنجليزي

ينقل لكم الدستور بثًا مباشرًا، لمباراة ليفربول وبيرنلى، المقرر إقامتها فى الساعة الثانية مساء اليوم، ضمن مباريات الدورى الإنجليزى.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد مانشستر سيتى المتصدر.

ويبدو ليفربول مرشحاً بارزاً لتحقيق الفوز ومواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي صاحب الصدارة، في ظل تواضع إمكانيات المنافس.

ولم يعرف فريق ليفربول طعم الخسارة سوى في مباراتين فقط من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الريدز، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق ليفربول أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق بيرنلي، حيث يواجه فريق ليفربول في المباراة الأولى مضيفه فريق بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





